Quando rivolgersi a un medico

Quando si sviluppano sintomi o altri disturbi di natura medica, fra una visita preventiva e l’altra, potrebbe sorgere il dubbio se sottoporsi o meno a una visita. Molti sintomi e disturbi possono essere gestiti a casa. Ad esempio, la maggior parte dei normali raffreddori non richiede l’attenzione del medico o il trattamento con un antibiotico. Gran parte dei piccoli tagli e delle abrasioni può essere trattata inizialmente con acqua e un detergente delicato e poi applicando una pomata antibiotica e una copertura protettiva (vedere Lesioni: trattamento di primo soccorso).

I soggetti con determinati disturbi dovranno sottoporsi a una visita medica relativamente urgente allo sviluppo di nuovi sintomi. Ad esempio, un individuo affetto da broncopneumopatia cronica (asma o broncopneumopatia cronica ostruttiva) mostra segni di difficoltà respiratoria o un soggetto immunodepresso che sviluppi febbre dovrà rivolgersi immediatamente al medico. Il sistema immunitario può subire un indebolimento in presenza di diabete, infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV), uso di farmaci chemioterapici o altre condizioni. I soggetti con disturbi cronici devono concordare anticipatamente con il medico per quali sintomi nuovi o cambiati sia opportuno sottoporsi a una visita tempestiva.

In caso di dubbio sulla necessità di recarsi dal medico o da un altro specialista, chiamare il medico di base per una consulenza. Per domande non urgenti, alcuni medici sono disposti ad essere contattati via e-mail o attraverso un portale online. Altri preferiscono essere contattati telefonicamente. I medici non possono dare indicazioni assolute su quando sia necessaria o meno una visita, perché i sintomi derivanti dalla stessa causa sono troppo variabili e i sintomi derivanti da cause diverse si sovrappongono troppo. Tuttavia, alcuni disturbi richiedono chiaramente la consulenza di un operatore sanitario.