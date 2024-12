Panoramica sulla Medicina preventiva

La medicina tradizionale è incentrata sull’obiettivo di migliorare la salute attraverso l’identificazione e il trattamento dei disturbi di salute che hanno già prodotto sintomi o complicanze. Al contrario, la medicina preventiva mira a prevenire l’insorgenza di condizioni patologiche, concentrandosi inoltre sulla diagnosi dei problemi prima dell’insorgenza di sintomi o di complicanze, quando le probabilità di recupero sono massime. Se prestata nei tempi e nelle modalità dovuti, la prevenzione migliora le condizioni di salute generale e riduce i costi della sanità.

L’obiettivo generale della prevenzione è ridurre la probabilità di un soggetto di ammalarsi, sviluppare condizioni invalidanti o morire prematuramente. La medicina preventiva non contempla lo stesso approccio per tutti indistintamente. In base a ogni soggetto e per ogni soggetto sono messi a punto obiettivi specifici. Gli obiettivi specifici dipendono notevolmente dal profilo di rischio individuale, ossia dal rischio del soggetto di sviluppare una patologia in base a fattori come età, sesso, patrimonio genetico, stile di vita e ambiente fisico e sociale. I fattori che aumentano il rischio sono detti fattori di rischio.

Tabella Esempi di fattori di rischio per i disturbi di salute Tabella

Alcuni fattori di rischio sono al di fuori del controllo del soggetto, come età, sesso e anamnesi familiare. Altri fattori di rischio, come lo stile di vita e l’ambiente fisico e sociale, possono essere cambiati, riducendo potenzialmente il rischio di sviluppo di patologie. Inoltre, il rischio può essere ridotto con una buona assistenza medica.

La maggior parte delle cure mediche che ricevono i neonati, i bambini e gli adolescenti (in particolare i regolari controlli del benessere dei bambini) è mirata al riconoscimento di fattori di rischio e alla prevenzione di eventuali problemi. Ad esempio, le visite sono incentrate sulla rilevazione di eventuali segni precoci di sviluppo di condizioni patologiche. Le visite di routine includono anche un controllo dei dati sull’immunizzazione del bambino e la somministrazione dei vaccini consigliati. Gli operatori sanitari offrono ai genitori anche consulenza sulla prevenzione di incidenti e traumi nei bambini e negli adolescenti.