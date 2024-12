Il primo passo nel trattare un taglio consiste nell’interrompere il sanguinamento. Un’emorragia visibile quasi sempre si può arrestare con l’utilizzo di una garza o un panno pulito sull’area emorragica e comprimendo con forza con un dito o una mano per almeno 5 minuti. Quando possibile, l’area emorragica deve essere posta sopra il livello del cuore.

Se l’emorragia si verifica su un braccio o una gamba e continua dopo aver applicato la pressione, chiunque abbia ricevuto la formazione per l’uso di un laccio emostatico può applicarlo. Questo è solitamente necessario solo in caso di lesioni gravi (ad esempio ferite da arma da fuoco, ferite da arma da taglio penetranti in profondità, tagli profondi di grandi dimensioni o amputazioni). I lacci emostatici devono essere utilizzati solo fino a quando il paziente non possa essere valutato e trattato da un medico. (Per ulteriori informazioni sull’uso del laccio emostatico, vedere Stop the Bleed.org).

Per prevenire l’infezione, devono essere rimosse sporcizia e particelle e la ferita deve essere lavata. Bisogna rimuovere le particelle grandi e visibili. Le particelle più piccole e la sporcizia non visibile devono essere rimosse con un sapone neutro e acqua di rubinetto. Per pulire i graffi profondi può essere necessario un lavaggio delicato. L’acqua fredda può consentire la costrizione dei vasi sanguigni, aiutando a rallentare il sanguinamento. La sporcizia e le particelle che rimangono dopo il lavaggio spesso possono essere rimosse con un getto d’acqua calda più forte. È sconsigliato l’uso di agenti più aggressivi come alcol, iodio e perossido, in quanto queste soluzioni possono danneggiare i tessuti, compromettendone la capacità di guarire.

Se una ferita è molto piccola, può essere tenuta chiusa con cerotto di primo soccorso o adesivo cutaneo (prodotti utilizzati specificamente per chiudere una piccola ferita). Se la ferita è profonda o grande, può essere necessario applicare dei punti di sutura. I punti devono essere applicati solo da un operatore sanitario. Dopo la pulizia e, se necessaria, la sutura della ferita, si applicano una pomata antibiotica e un bendaggio. Le pomate antibiotiche non devono essere applicate se per la chiusura della ferita è stato utilizzato un cerotto speciale o un adesivo cutaneo.

L’assistenza medica è necessaria nei seguenti casi:

Se una ferita è più lunga di circa 0,75 cm, è localizzata sul viso, sembra profonda o mostra margini separati

Se il sanguinamento non si ferma da solo o nel giro di diversi minuti dopo aver applicato pressione

Se vi sono sintomi di danno a nervi o tendini, come perdita della sensibilità o del movimento

Se un’escoriazione è profonda o presenta sporcizia e particelle difficili da rimuovere

Se si tratta di una ferita da punta, specie se è probabile la presenza di corpi estranei nella ferita

Se la persona non ha ricevuto una vaccinazione antitetanica nei precedenti 5 anni

Tutte le ferite, sia trattate a domicilio sia da professionisti sanitari, devono essere tenute sotto osservazione per sintomi d’infezione (peggioramento dell’arrossamento, dolorabilità, calore o drenaggio di pus) che possono manifestarsi nel corso di diversi giorni dopo il trattamento. Se si sviluppano sintomi infettivi (come febbre, pus interno o che fuoriesce dalla ferita o arrossamento che aumenta intorno alla ferita), si deve richiedere assistenza medica il più rapidamente possibile (entro alcune ore).

La maggior parte delle ferite piccole guarisce nel giro di pochi giorni.