Multivitamínicos e megavitamínicos

Os multivitamínicos que fornecem nutrientes em quantidades semelhantes à ingestão diária recomendada geralmente não interagem com medicamentos, exceto no caso de multivitamínicos contendo vitamina K, que podem diminuir a eficácia dos medicamentos para reduzir a coagulação do sangue (por exemplo, a varfarina), pois a vitamina K ajuda na coagulação do sangue.

Os suplementos de megavitamínicos podem interagir com vários medicamentos, dependendo de seus ingredientes.

Um suplemento contendo vitamina C, vitamina E, betacaroteno e selênio pode bloquear os benefícios da combinação de sinvastatina e niacina sobre os níveis de colesterol em algumas pessoas com doença coronariana.

A vitamina E pode afinar o sangue e, portanto, tomar um megavitamínico contendo uma dose elevada de vitamina E, juntamente como o anticoagulante varfarina ou aspirina, pode aumentar o risco de sangramento interno ou de acidente vascular cerebral.

A absorção de vitaminas solúveis em óleo (A, D, E e K) e betacaroteno pode ser prejudicada se tomadas ao mesmo tempo que o orlistate, um medicamento para redução de peso.

Uma dose elevada de vitamina A pode causar toxicidade hepática se a pessoa consumir habitualmente uma grande quantidade de álcool.

Os produtos multivitamínicos ou megavitamínicos podem, às vezes, conter biotina (usada para promover cabelos, pele e unhas saudáveis) e quando presente em grande quantidade, ela pode interferir na exatidão de determinados exames laboratoriais, como aqueles que avaliam a função da tireoide, os níveis de vitamina D ou de troponina (os exames laboratoriais realizados para detectar essas proteínas podem ajudar a determinar se uma pessoa teve um ataque cardíaco).

Uma dose grande de vitamina C pode reduzir o efeito do anticoagulante varfarina.

Tomar uma dose grande de vitamina C com contraceptivos orais ou terapia de reposição hormonal pode aumentar os níveis de estrogênio.

Tomar uma dose grande de vitamina C pode ter efeito sobre alguns tipos de medicamentos quimioterápicos contra o câncer (por exemplo, o bortezomibe, o paclitaxel, a doxorrubicina), possivelmente alterando sua eficácia.