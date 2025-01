É possível que o manjericão santo não seja seguro quando tomado por mulheres que estão grávidas ou tentando engravidar. Em estudos com animais, doses elevadas de manjericão santo diminuíram a chance de o ovo se prender ao útero e de ter uma gestação a termo. Não se sabe se esses efeitos ocorrem em humanos.

A segurança do manjericão santo em lactantes não foi estudada.

O manjericão santo pode diminuir os níveis do hormônio tireoidiano tiroxina no sangue e com isso, ele pode piorar o hipotireoidismo.