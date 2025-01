Devido ao fato de existirem tantas substâncias muito diferentes que são consideradas adaptogênicas, não é possível realizar pesquisas que abrangem a classe toda. Cada adaptógeno precisa ser avaliado isoladamente.

Além disso, a definição de “estresse” continua vaga. Por exemplo, há:

Estresse mental, como, por exemplo, as pressões da família e do trabalho (que é o que a maioria das pessoas pensa ser “estresse”)

Estresse físico, como, por exemplo, caminhadas de longa distância ou lidar com frio ou calor extremos

Estresse celular, no qual as células do corpo respondem a ataques por micro-organismos ou toxinas, ou à falta de oxigênio ou nutrientes

Esses estresses são tão diferentes, que é improvável que um único alimento ou substância consiga afetar todos de forma semelhante.

Grande parte da pesquisa científica que alega dar respaldo aos adaptógenos diz respeito à medição de substâncias químicas que são liberadas pelas células em resposta ao estresse (por exemplo, o cortisol). A suposição é que qualquer coisa que diminua as substâncias químicas de resposta ao estresse é algo bom, porém, não se sabe se isso é verdade. As células (e o corpo) precisam responder ao estresse (na verdade, acredita-se amplamente que algum grau de estresse é benéfico) e as substâncias que reduzem as substâncias químicas liberadas em resposta ao estresse podem, na verdade, estar impedindo as células de se defenderem.

Outras substâncias estudadas na pesquisa de adaptógenos podem incluir proteínas do sistema neurológico, como o neuropeptídeo Y, diversas enzimas, determinados neurotransmissores (por exemplo, a serotonina ou a dopamina), substâncias de reforço para o sistema imunológico e substâncias que diminuem a inflamação (por exemplo, antioxidantes). Porém, todas as pesquisas limitadas à medição de substâncias em células dentro de um tubo de ensaio devem ser seguidas por pesquisas que confirmam que houve de fato uma melhora nas pessoas. Esse tipo de pesquisa confirmatória sobre adaptógenos é muito menos frequente e a pesquisa que é feita costuma ser de baixa qualidade e não fornece respostas concretas.