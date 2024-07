Se il bambino nasce in ospedale, medici e infermieri controllano il bambino per la presenza di ittero. Se il bambino nasce in casa e presenta gli occhi o la pelle di un colore giallastro e uno qualsiasi dei seguenti segnali d’allarme recarsi in ospedale:

La colorazione gialla della cute o degli occhi è comparsa nel primo giorno dopo la nascita

Il bambino ha 2 settimane di vita o più

Il bambino non si nutre bene, è irritabile e ha problemi di respirazione

Il bambino ha la febbre

Se il bambino ha una colorazione gialla della cute e degli occhi ma non presenta segnali d’allarme, chiamare il pediatra.

In caso di ittero grave, la bilirubina si accumula nel cervello del bambino e causa danno cerebrale. È una situazione rara, ma le probabilità aumentano se il neonato è prematuro.