Esami del sangue per misurare i livelli ormonali

Esami di diagnostica per immagini

Dato che l’ipofisi stimola altre ghiandole, un deficit di ormoni ipofisari spesso determina una riduzione della quantità di ormoni prodotti in altre ghiandole. Pertanto il medico deve sospettare un’insufficienza ipofisaria in caso di ipofunzione di altre ghiandole, come la tiroide o le ghiandole surrenali. Se i sintomi indicano una condizione d’insufficienza a carico di più ghiandole, il medico deve sospettare un ipopituitarismo o una sindrome da deficit polighiandolare.

Di solito, si comincia la valutazione con la misurazione dei livelli ematici degli ormoni prodotti dall’ipofisi (in genere l’ormone tireostimolante, la prolattina, l’ormone luteinizzante e l’ormone follicolo-stimolante) e, nello stesso tempo, di quelli prodotti dagli organi bersaglio (di solito, l’ormone tiroideo, il testosterone negli uomini e gli estrogeni nelle donne).

Ad esempio, un soggetto con ipotiroidismo da deficit ipofisario presenta bassi livelli di ormone tiroideo e livelli di ormone tireostimolante prodotto dall’ipofisi bassi o inaspettatamente normali. Al contrario, un soggetto con ipotiroidismo da insufficienza tiroidea presenta bassi livelli di ormone tiroideo, con un innalzamento dell’ormone tireostimolante.

La produzione dell’ormone della crescita da parte dell’ipofisi è difficile da valutare perché è impossibile ottenere dati accurati dalle concentrazioni presenti nel sangue. La secrezione dell’ormone della crescita avviene di solito in diversi cicli durante la notte e l’ormone viene rapidamente utilizzato. Pertanto, il livello dell’ormone nel sangue in un dato momento non consente di capire se la produzione sia normale nel corso della giornata. È preferibile invece determinare i livelli del fattore di crescita insulino-simile 1 (IGF-1) nel sangue. La produzione di IGF-1 è controllata dall’ormone della crescita e il livello di IGF-1 tende a modificarsi lentamente in proporzione alla quantità complessiva di ormone della crescita prodotto dall’ipofisi. Nei neonati e nei bambini piccoli, si preferisce invece misurare i livelli di una sostanza simile, la proteina legante IGF di tipo 3. La misurazione dei livelli di IGF-1 non è sufficiente a formulare la diagnosi di deficit dell’ormone della crescita negli adulti, perché le persone con livelli normali possono comunque presentare un deficit dell’ormone della crescita. In molti casi, viene usato un test di stimolazione per cercare di indurre l’ipofisi a produrre l’ormone della crescita.

Dato che i livelli di ormone luteinizzante e follicolo-stimolante variano con il ciclo mestruale, il dosaggio nelle donne può essere difficile da interpretare. Tuttavia, in post-menopausa e in assenza di terapia a base di estrogeni, i livelli dell’ormone luteinizzante e follicolo-stimolante, di norma, sono elevati. Quando sono bassi, ciò può indicare un danno ipofisario o la carenza di altri ormoni.

La produzione di ACTH si valuta in genere misurando i livelli dell’ormone bersaglio (cortisolo) in risposta agli stimoli, come un’iniezione di ACTH sintetico (test di stimolazione con ACTH) o bassi livelli di zucchero nel sangue dopo un’iniezione di insulina (test di tolleranza all’insulina). Se il livello di cortisolo nel sangue non cambia e quello di ACTH è normale o basso, viene confermato il deficit di produzione di ACTH.

Una volta diagnosticato l’ipopituitarismo sulla base degli esami del sangue, l’ipofisi viene valutata con tomografia computerizzata (TC) o con risonanza magnetica per immagini (RMI) per identificare eventuali problemi strutturali. La TC o la RMI consentono di individuare aree localizzate di crescita tissutale anomala, ingrossamenti diffusi oppure un’atrofia ipofisaria. I vasi sanguigni che irrorano l’ipofisi possono essere studiati mediante angiografia cerebrale.