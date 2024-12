Difetti dell’uretere

Talvolta, antibiotici a scopo preventivo (profilassi)

Talvolta, interventi chirurgici

Il trattamento dipende dal particolare difetto congenito e inoltre dalla gravità delle complicanze.

I bambini con pochi sintomi e nessuna complicanza di solito non necessitano di trattamento.

I bambini con frequenti infezioni delle vie urinarie e/o segni di danno renale devono solitamente essere trattati. Se i sintomi non sono troppo gravi, talvolta i medici prescrivono antibiotici preventivi da assumere quotidianamente per prevenire l’infezione e consentire di avere tempo per valutare se il difetto si corregge spontaneamente man mano che il bambino cresce. I bambini con sintomi più gravi di solito devono essere trattati chirurgicamente per correggere il problema e garantire un corretto drenaggio dell’urina.