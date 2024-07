CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Gli ureteri sono condotti muscolari, lunghi circa 40 cm, connessi con l’estremità superiore ai reni e con quella inferiore alla vescica. (Vedere anche Panoramica sulle vie urinarie.)

L’urina prodotta dai reni scorre lungo gli ureteri verso la vescica, ma non in maniera passiva. Gli ureteri spingono ogni piccola quantità di urina mediante onde di contrazione, a bassa pressione. Una volta arrivato alla vescica, ciascun uretere vi entra attraverso un’apertura nella parete vescicale, che si richiude a ogni contrazione per prevenire che l’urina rifluisca verso l’uretere (reflusso).