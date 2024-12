Valutazione delle patologie delle vie urinarie e dei reni

Il medico, quindi, visita il soggetto ed eventualmente prova a palpare i reni. Di solito, i reni non sono palpabili negli adulti e nei bambini in condizioni normali, eccetto talvolta nelle persone molto magre. I reni sono invece palpabili nei neonati. Il medico può applicare una leggera pressione sul fianco del paziente o sulla parte bassa della schiena (fianchi). Il dolore insorto durante questa manovra potrebbe indicare l’esistenza di un problema a carico di un rene (come un gonfiore o un’infezione). Se si ha difficoltà a urinare e si avverte una pressione al basso ventre, il medico può mettere un dito sul basso ventre e tamburellarlo con le dita dell’altra mano. Se il suono avvertito è insolitamente sordo, la vescica potrebbe essere gonfia (dilatata).

Negli uomini, il medico esamina i genitali, inclusi i testicoli, per assicurarsi che questi non siano gonfi, dolenti o in posizione anomala. Quindi, il medico esegue un’esplorazione rettale per stabilire se la ghiandola prostatica è ingrossata (ipertrofica). L’ipertrofia prostatica potrebbe inibire il flusso urinario.

Nelle donne, il medico potrebbe eseguire un esame pelvico per stabilire se i sintomi delle vie urinarie sono da attribuirsi alla presenza di infiammazioni o irritazioni della mucosa vaginale (vaginite) o degli organi genitali.

Il medico potrebbe inoltre esaminare la cute per rilevare alterazioni legate a una malattia renale. Potrebbe auscultare il cuore e i polmoni con uno stetoscopio per rilevare suoni insoliti di cuore e polmoni che potrebbero indicare una malattia renale. Se il medico sospetta una malattia renale cronica, verificherà che la persona non accusi sonnolenza o stato confusionale.