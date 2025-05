La vescica è una sacca muscolare espandibile. L’urina che giunge dagli ureteri si accumula nella vescica.

La vescica aumenta gradualmente di dimensioni per accogliere un volume di urina in progressivo aumento. Quando la vescica è piena, vengono inviati al cervello dei segnali nervosi che inducono lo stimolo a urinare. Al momento di urinare, uno sfintere localizzato in corrispondenza del collo vescicale (nel punto in cui confluiscono vescica e uretra) si apre per permettere la fuoriuscita del flusso di urina. Contemporaneamente, la parete vescicale si contrae automaticamente, creando una pressione che spinge l’urina lungo l’uretra. La contrazione volontaria della muscolatura addominale agevola lo svuotamento aumentando la pressione nella vescica. Le estremità degli ureteri connessi alla parete vescicale rimangono serrate durante la contrazione della vescica, per impedire che l’urina rifluisca negli ureteri per tornare ai reni.

(Vedere anche Panoramica sulle vie urinarie.)