Ostruzione delle vie urinarie

Se la presenza o la sede dell’ostruzione è dubbia, è possibile eseguire degli esami di diagnostica per immagini per identificarne la causa, come un’idronefrosi o un punto di blocco. L’ecografia, ad esempio, si rivela molto utile nella maggior parte delle persone (in particolare nei bambini e nelle donne in gravidanza) in quanto è piuttosto accurata e non espone il soggetto a radiazioni. Tuttavia, l’ecografia non sempre è precisa nel rilevare la sede dell’ostruzione.

La tomografia computerizzata (TC) è un’alternativa. Si tratta di un esame rapido e accurato, particolarmente utile per identificare calcoli. A seconda della sospetta causa sottostante dell’ostruzione, la TC può essere eseguita con o senza mezzo di contrasto. Nell’esame con contrasto viene somministrato un agente radiopaco (colorante) per via endovenosa che aiuta a delineare i tessuti e le strutture all’interno e vicino alle vie urinarie. La TC senza contrasto è preferibile per la diagnosi dei calcoli renali, ma la TC con mezzo di contrasto può essere preziosa per valutare altre cause di ostruzione, come ad esempio un tumore.

La risonanza magnetica per immagini (RMI) non è accurata quanto l’ecografia o la TC, in particolare per rilevare i calcoli renali; tuttavia la RMI può essere utilizzata laddove sia importante evitare di esporre il soggetto a radiazioni e se la sede dell’ostruzione non può essere rilevata mediante ecografia.

È possibile eseguire altri esami di diagnostica per immagini, come la cistouretrografia minzionale (voiding cystourethrography, VCUG), per identificare la sede dell’ostruzione, spesso in bambini che presentano ostruzione vescicale o uretrale. Questo esame di diagnostica per immagini può identificare le ostruzioni in queste strutture (causate, ad esempio, da difetti congeniti). Può anche rilevare se l’urina refluisce dalla vescica agli ureteri (il cosiddetto reflusso vescicoureterale). Le immagini radiografiche nella VCUG vengono acquisite dopo avere inserito un mezzo di contrasto radiopaco attraverso un catetere collocato nella vescica.