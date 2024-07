Per problema acuto si intende un disturbo insorto di recente e che probabilmente non durerà a lungo. Per insufficienza renale acuta, pertanto, si intende l’improvvisa interruzione del funzionamento dei reni per alcuni giorni o settimane. Se i reni smettono di funzionare per molto tempo, si parla di malattia renale cronica.

Attualmente, i medici utilizzano il termine “lesione renale acuta” per fare riferimento all’insufficienza renale acuta. Il termine insufficienza renale, tuttavia, resta quello più noto.

Il danno a un rene non causa grossi problemi purché l’altro rene funzioni: entrambi i reni devono smettere di funzionare perché insorgano problemi gravi.

Il soggetto può manifestare gonfiore dei piedi, delle caviglie o del viso, avvertire malessere e stanchezza, avere prurito diffuso, avere problemi respiratori oppure urinare (fare pipì) meno del solito

L’insufficienza renale acuta può causare gravi problemi, come l’insufficienza cardiaca

Il soggetto può avere bisogno della dialisi renale