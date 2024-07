La rabdomiolisi si verifica quando le fibre muscolari danneggiate da malattie, traumi o sostanze tossiche si scompongono e rilasciano il loro contenuto nel torrente ematico. La malattia grave può provocare una lesione renale acuta.

Le cause comuni includono lesioni muscolari e compromissione del flusso ematico nel tessuto danneggiato, farmaci, sostanze tossiche e infezioni.

Le cause meno comuni sono squilibri elettrolitici, disturbi endocrini e genetici, attività fisica estrema e valori estremi della temperatura corporea.

I sintomi possono includere dolore muscolare, debolezza e urine bruno-rossastre (color del tè), ma poche persone presentano tutti questi sintomi.

Le complicanze gravi comprendono la lesione renale acuta (detta anche insufficienza renale acuta).

La diagnosi avviene mediante esami del sangue e delle urine.

I trattamenti sono mirati alla causa e alle eventuali complicanze da essa derivanti (per esempio, la lesione renale acuta viene trattata con liquidi per via endovenosa e, talvolta, dialisi).

La normale funzionalità dei muscoli scheletrici richiede un appropriato scambio di elettroliti (minerali elettricamente carichi come sodio e potassio) attraverso le cellule muscolari (miociti). Tale scambio permette alle cellule di metabolizzare adeguatamente l’adenosina trifosfato (ATP), una molecola necessaria per il trasporto dell’energia all’interno delle cellule e per consentire lo svolgimento delle funzioni dell’organismo.

Nella rabdomiolisi, i processi che supportano il normale funzionamento dei muscoli scheletrici sono alterati e i miociti si rompono e rilasciano parte del loro contenuto nel torrente ematico, tra cui

Creatinchinasi (CK), una proteina che aumenta quando il muscolo subisce dei danni

Mioglobina, una proteina contenente ferro che trasporta e immagazzina l’ossigeno nei miociti

Elettroliti

Quando i reni funzionano normalmente, filtrano tutta la mioglobina e la creatinchinasi in eccesso, eliminandole dal torrente ematico attraverso la minzione. Elevate concentrazioni ematiche di mioglobina possono sovraccaricare e danneggiare i reni (causando una lesione renale acuta) e altri organi.

Qualsiasi forma di danno muscolare può causare la rabdomiolisi. Le cause più comuni di tale danno sono:

Lesione diretta del muscolo o compromissione del flusso ematico nel tessuto muscolare, come avviene nei traumi da schiacciamento, nelle scosse elettriche, nelle convulsioni o nella sindrome compartimentale (una patologia dolorosa caratterizzata da livelli pericolosamente elevati di pressione all’interno del muscolo interessato)

Alcuni farmaci e sostanze tossiche

Infezione (per esempio, da virus dell’influenza A o B, virus coxsackie o da batterio Staphylococcus aureus)

Alcuni farmaci e sostanze tossiche (per esempio, le statine) possono causare un danno muscolare diretto. Altri farmaci e sostanze tossiche aumentano i livelli dei farmaci che potrebbero danneggiare i muscoli (per esempio interazioni farmacologiche che coinvolgono gli antibiotici). Inoltre, altri farmaci e sostanze tossiche danneggiano i muscoli indirettamente, limitando l’apporto di sangue ai muscoli stessi. Per esempio, i soggetti che sono sedati e immobili in seguito all’assunzione di farmaci come farmaci ansiolitici, antipsicotici, cocaina, amfetamine o alcol, possono rimanere nella stessa posizione per ore e ciò può comportare la compressione e il danneggiamento di alcuni muscoli e dei relativi vasi sanguigni.

Le cause meno comuni di rabdomiolisi includono:

Sintomi della rabdomiolisi I tre sintomi classici della rabdomiolisi sono dolore muscolare, debolezza e urine di colore bruno-rossastro o del colore del tè (causate da livelli elevati della proteina mioglobina, contenente un pigmento rosso, nel sangue). Tuttavia, questa triade di sintomi è presente in meno del 10% di tutti i soggetti affetti da rabdomiolisi. I sintomi della rabdomiolisi variano, e molti pazienti non segnalano alcun problema muscolare. Quando presente, il dolore muscolare tende a colpire le spalle, le cosce, la schiena e i polpacci. Altri segni e sintomi dipendono dalla causa della lesione muscolare originale nonché dalle complicanze della lesione stessa (per esempio, febbre nei soggetti con infezione o alterazioni dello stato di vigilanza nei soggetti intossicati). La lesione renale acuta è molto comune e si manifesta nel 15-50% dei soggetti con complicanze da rabdomiolisi. Talvolta, la rabdomiolisi è complicata da coagulazione intravascolare disseminata, ovvero la presenza di piccoli coaguli di sangue nei vasi sanguigni di tutto il corpo.

Diagnosi di rabdomiolisi Visita medica

Esami del sangue e delle urine I medici sospettano la rabdomiolisi in base ai sintomi. La diagnosi viene confermata dagli esami del sangue. Talvolta, si eseguono ulteriori esami di laboratorio per rilevare la mioglobina nelle urine al fine di confermare la diagnosi.