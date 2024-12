Per i sintomi lievi, corticosteroidi e metotressato

Per i sintomi gravi, ciclofosfamide o rituximab

A volte plasmaferesi

In caso di poliangioite microscopica con sintomi lievi, viene somministrato un corticosteroide in associazione a metotressato, un altro farmaco che sopprime il sistema immunitario (immunosoppressore).

Se i sintomi sono gravi e vengono colpiti gli organi vitali, si somministra ciclofosfamide, un immunosoppressore più forte, oppure rituximab e un corticosteroide a forti dosi.

Per indurre la remissione, un periodo in cui i soggetti non hanno sintomi, talvolta i medici eseguono uno scambio di plasma (plasmaferesi) o somministrano un corticosteroide, metilprednisolone, in vena (per via endovenosa). La plasmaferesi è una procedura nella quale il sangue viene prelevato dal paziente e introdotto in uno strumento che separa le cellule ematiche dalla parte liquida del sangue (plasma). Il plasma, che contiene le proteine che causano la malattia, viene scartato e le cellule ematiche vengono reinfuse nel paziente.