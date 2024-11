Esami di laboratorio

A volte esami di diagnostica per immagini

Dagli esami di laboratorio (test di funzionalità renale) generalmente è possibile identificare segni di insufficienza renale, come un aumento del livello di prodotti di scarto nel sangue oppure altre caratteristiche anomale, come acidosi metabolica e bassi livelli di potassio, acido urico o fosfato. L’unico metodo diagnostico decisivo è la biopsia renale, che tuttavia viene raramente eseguita, fatta eccezione per i casi in cui la causa non viene individuata o si prende in considerazione il trattamento con corticosteroidi.

Quando la nefrite tubulointerstiziale si sviluppa improvvisamente, le urine possono apparire quasi normali, con solo tracce di proteine o pochi globuli bianchi, ma spesso le anomalie sono evidenti. Le urine possono contenere un numero elevato di globuli bianchi, inclusi gli eosinofili. Di rado si repertano gli eosinofili nelle urine ma, quando sono presenti, il soggetto potrebbe essere affetto da una nefrite tubulointerstiziale acuta causata da una reazione allergica. In tali casi, gli esami del sangue potrebbero mostrare un numero aumentato di eosinofili nel sangue.

Il medico può richiedere l’ecografia, la scintigrafia o entrambe. Se la causa è una reazione allergica, i reni risultano aumentati di volume per l’infiammazione dovuta a tale reazione. Questo ingrossamento si può evidenziare con una scintigrafia o un’ecografia, che sono esami di diagnostica per immagini eseguiti per differenziare la nefrite tubulointerstiziale acuta da altri disturbi improvvisi dei reni.