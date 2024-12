Cause della malattia renale ateroembolica

Cause della malattia renale ateroembolica

Piccoli frammenti di materiale adiposo duro aderente a una parete vascolare indurita (aterosclerotica), generalmente l’aorta, si staccano e si spostano attraverso il flusso sanguigno, trasformandosi in emboli (ateroemboli). Alcuni emboli viaggiano verso le arteriole renali più piccole, ostacolando il rifornimento di sangue ai reni. In genere, tale processo interessa entrambi i reni allo stesso modo e contemporaneamente. Gli ateroemboli possono migrare anche verso altri organi e bloccare il flusso sanguigno in tali sedi.

Il materiale adiposo può staccarsi spontaneamente in caso di aterosclerosi aortica grave. Tale condizione si può verificare in seguito a un intervento chirurgico, all’angioplastica o a procedure diagnostiche radiologiche che coinvolgano l’aorta, come l’arteriografia, quando frammenti di materiale adiposo aderente alle pareti dell’aorta vengono staccati accidentalmente. La malattia renale ateroembolica è molto più comune negli anziani.