Sindrome di Goodpasture

Diagnostica per immagini del torace

Talvolta, inserimento di una sonda esplorativa flessibile nei polmoni (broncoscopia) con lavaggio polmonare con liquido (lavaggio broncoalveolare)

Esami del sangue e delle urine

Biopsia di tessuto renale

Per molti pazienti che presentano sintomi correlati a un disturbo polmonare, si esegue la diagnostica per immagini toracica. Se la presenza di emorragia polmonare non è evidente in base alla sintomatologia e ai riscontri della diagnostica per immagini toracica (ad esempio se il soggetto non ha emesso sangue con la tosse), potrebbe essere necessario inserire una sonda esplorativa flessibile nei polmoni (broncoscopia) ed effettuare un lavaggio dei polmoni (lavaggio broncoalveolare).

Le analisi delle urine rivelano la presenza di sangue e proteine. Gli esami del sangue evidenziano spesso anemia.

I test di laboratorio rivelano la presenza dei caratteristici anticorpi nel sangue.

In genere, si procede al prelievo di un piccolo campione di tessuto (biopsia renale) per l’analisi. Il campione mostra la presenza di depositi di anticorpi di forma specifica.