Thomas Jefferson University, Jefferson College of Population Health

Alcuni disturbi colpiscono quasi esclusivamente gli anziani. (Vedere anche Panoramica sull’invecchiamento.) Sono talvolta chiamati sindromi geriatriche (la geriatria è l’assistenza medica per gli anziani).

Altri disturbi colpiscono persone di tutte le età, ma possono causare sintomi o complicanze diversi negli anziani. Di seguito alcuni esempi:

Ghiandola tiroide ipoattiva (ipotiroidismo): di solito, i giovani aumentano di peso e si sentono pigri. Negli anziani, il primo o il principale sintomo può essere uno stato confusionale.

Ghiandola tiroide iperattiva (ipertiroidismo): di solito, i giovani diventano agitati e perdono peso. Al contrario, gli anziani possono diventare sonnacchiosi, introversi, depressi e confusi.

Depressione: di solito, i giovani sono soggetti a pianto immotivato, diventano introversi e notevolmente infelici. A volte, gli anziani non sembrano infelici. Invece, diventano confusi, smemorati e svogliati, perdono interesse nelle proprie attività consuete o sembrano solitari.

Attacco cardiaco: di solito, i giovani avvertono dolore al petto. Gli anziani possono non avere dolore al petto, ma lamentare difficoltà respiratorie o dolore addominale. Possono sudare copiosamente, sentirsi improvvisamente stanchi, perdere i sensi o sentirsi confusi.

Perforazione addominale: un organo nell’apparato digerente, come lo stomaco o l’intestino, occasionalmente si lacera (si perfora), causando gravi infezioni diffuse nella cavità addominale. Di solito, i giovani hanno forti dolori addominali e febbre e avvertono una contrazione dell’addome. Al contrario, gli anziani possono non avvertire alcuno di questi sintomi. Invece, possono diventare confusi o sentirsi molto deboli.

Lo stato confusionale causato da questi disturbi negli anziani è spesso scambiato per demenza.

Gli anziani hanno spesso più di un disturbo simultaneamente. Ogni disturbo può influenzare l’altro. Ad esempio, la depressione può peggiorare la demenza e un’infezione può peggiorare il diabete.

Tuttavia, i disturbi non hanno più gli stessi effetti devastanti o invalidanti che avevano un tempo negli anziani. I disturbi che un tempo potevano provocare persino la morte degli anziani, come attacchi cardiaci, fratture dell’anca e polmonite, spesso possono essere trattati e controllati. Con il trattamento, molte persone affette da malattie croniche, come diabete, disturbi renali e coronaropatia, possono rimanere funzionali, attive e indipendenti.

