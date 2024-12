Disturbi di invecchiamento accelerato

La sindrome di Hutchinson-Gilford inizia nella prima infanzia. È causata da un’anomalia genetica, ma di solito non è ereditaria. Vale a dire che l’anomalia (la mutazione) genetica avviene per proprio conto nel soggetto colpito. Provoca pelle anelastica e rugosa, calvizie e altri problemi in genere associati all’invecchiamento (come disturbi cardiaci, renali, polmonari e osteoporosi). L’organismo non cresce normalmente e quindi appare troppo piccolo rispetto alla testa. La maggior parte dei bambini con sindrome di Hutchinson-Gilford muore durante l’adolescenza. La causa è di solito un infarto cardiaco o un ictus. La mutazione che causa questo disturbo è stata identificata ed è ora disponibile una terapia farmacologica per trattare questa rara malattia.