Influenze indirette sulla salute degli anziani

Gli anziani che mantengono contatti sociali, con il coniuge, gli amici o praticando interessi fuori casa, hanno meno problemi di salute. Ad esempio, gli anziani che sono sposati o che condividono la propria casa con qualcuno tendono ad avere uno stato di salute migliore rispetto a quelli che vivono da soli. Gli anziani che vivono con qualcuno presentano tassi più bassi di ricovero in ospedale e case di cura rispetto a quelli che vivono da soli.

Quando gli anziani vivono da soli, non hanno interazioni sociali o entrambe le cose non è possibile segnalare la comparsa di nuovi problemi e sintomi, perché nessuno se ne accorge. Questi anziani possono non avere qualcuno che li aiuti ad assumere i farmaci come prescritto. Può accadere che non si preparino e non mangino pasti bilanciati a causa dell’interferenza di menomazioni fisiche, del loro vivere da soli o dell’incapacità di guidare o camminare per recarsi a fare la spesa. Inoltre, gli anziani che vivono da soli hanno maggiori probabilità di sentirsi soli e depressi.

Occasionalmente, vivere con un parente o un’altra persona provoca loro problemi. Gli anziani possono nascondere o minimizzare i problemi di salute, perché non vogliono diventare un peso o un inconveniente per i propri familiari. Se un familiare non è soddisfatto della sistemazione di vita, gli anziani possono essere trascurati o maltrattati (a livello psicologico o anche fisico).