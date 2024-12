Evitare i fattori scatenanti

Per la rosacea infiammatoria, antibiotici per via orale o applicati sulla pelle, oppure acido azelaico o ivermectina applicati sulla pelle

Per l’arrossamento, brimonidina in gel o crema a base di ossimetazolina e talvolta beta-bloccanti orali

Per la telangiectasia, laser ed elettrocauterizzazione

Per il rinofima, dermoabrasione, terapia laser e/o asportazione del tessuto in eccesso

Il primo trattamento della rosacea consiste nell’evitare i fattori scatenanti. Il trattamento mira al controllo dei sintomi perché non c’è una cura per la rosacea.

Per la rosacea infiammatoria, possono essere efficaci antibiotici applicati direttamente sulla pelle, come metronidazolo, perossido di benzoile, clindamicina, minociclina ed eritromicina, nonché creme a base di acido azelaico. Sono efficaci anche le creme a base di ivermectina. L’applicazione di corticosteroidi sulla pelle tende a peggiorare la rosacea.

Alle persone che sviluppano molte pustole o la rosacea oculare vengono somministrati alcuni antibiotici per via orale. Vengono solitamente usate la doxiciclina, la tetraciclina, la minociclina, l’azitromicina o l’eritromicina. L’isotretinoina può essere efficace se assunta per via orale; tuttavia, a causa dei possibili effetti collaterali gravi, viene utilizzata soltanto se altri trattamenti risultano inefficaci.

L’arrossamento persistente può essere trattato con brimonidina in gel o crema a base di ossimetazolina o talvolta beta-bloccanti orali.

Il trattamento della telangiectasia include il trattamento laser e l’elettrocauterizzazione (una corrente elettrica applicata sulla pelle che rimuove la telangiectasia).

È improbabile che il rinofima grave migliori del tutto con i farmaci. Quindi, una persona affetta da questo disturbo può necessitare della dermoabrasione (una procedura in cui la superficie cutanea viene strofinata con uno strumento metallico abrasivo allo scopo di rimuoverne lo strato più esterno), di un trattamento laser e/o di un intervento chirurgico per rimuovere il tessuto in eccesso.