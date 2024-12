I medici trattano la causa dell’ipertensione polmonare e invitano al paziente ad evita le situazioni che possono peggiorarla. Per esempio, lo inviteranno a smettere di fumare e a non recarsi in aree ad alta quota, ad esempio in montagna.

Possono somministrare terapie quali:

ossigeno supplementare, tramite cannule nasali o maschere facciali

farmaci per dilatare le arterie polmonari

diuretici

anticoagulanti (fluidificanti del sangue), per prevenire la formazione di coaguli di sangue nei polmoni

Per le forme gravi di ipertensione polmonare, si può ricorrere al trapianto di polmone (un intervento chirurgico in cui nel corpo del paziente viene innestato un intero polmone, o una sua parte, prelevato da un’altra persona).