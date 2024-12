Ostruzione dell’arteria retinica centrale e delle arterie retiniche di branca

Valutazione medica dell’occhio

Fluorangiografia

Tomografia a coerenza ottica

Talvolta ecocardiogramma, eco-Doppler e/o esami del sangue

Con un oftalmoscopio, il medico può vedere le alterazioni dei vasi sanguigni e la retina. Se l’arteria retinica centrale è ostruita, la retina può sembrare pallida.

L’angiografia con fluoresceina contribuisce a determinare l’estensione del danno retinico e a pianificare il trattamento. In questa procedura, il medico inietta un colorante in una vena del braccio e in seguito fotografa la retina. La tomografia a coerenza ottica (un esame di diagnostica per immagini) può contribuire a evidenziare una retina edematosa, un sintomo comune.

Dopo aver diagnosticato l’occlusione dell’arteria retinica, il medico deve cercare l’origine dell’embolia. Esegue esami come ecocardiografia ed eco-Doppler della carotide. Può anche effettuare un esame del sangue per diagnosticare l’arterite a cellule giganti.

Se si manifesta un’improvvisa e breve perdita della vista in un occhio e il medico ritiene che sia dovuta a un coagulo che ostruisce l’arteria retinica, il trattamento viene iniziato immediatamente piuttosto che essere rimandato per gli esami di diagnostica per immagini.