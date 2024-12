Riparazione chirurgica

Per i distacchi causati dalla fuoriuscita di liquidi e senza lacerazione retinica, farmaci

La maggior parte dei distacchi della retina può essere riparata. Il chirurgo chiude le lacerazioni retiniche con la chirurgia laser o la terapia del freddo (crioterapia). Per distacchi della retina estesi, il chirurgo può unire retina e parete oculare apponendo una cintura in silicone intorno all’occhio (detto cerchiaggio sclerale) o rimuovendo l’umor vitreo dietro al cristallino e davanti alla retina con un intervento chirurgico detto vitrectomia. Spesso viene usata una bolla di gas per tenere in posizione la retina. In caso di distacchi contenuti, la chirurgia laser può prevenire l’ulteriore distacco della retina, oppure è possibile riattaccare la retina mediante crioterapia con bolla di gas (detta retinopessia pneumatica).

I distacchi causati da una malattia che influisce sulla retina (come il diabete) possono essere trattati con una vitrectomia.

I distacchi causati da una perdita di liquido e senza lacerazione retinica possono essere trattati con corticosteroidi o farmaci che sopprimono il sistema immunitario (immunosoppressori, come metotressato e azatioprina) assunti per via orale. Inoltre possono anche essere iniettati nell’occhio impianti contenenti corticosteroidi che rilasciano lentamente livelli costanti di un corticosteroide.