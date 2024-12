Neuropatia ottica ischemica

L’ostruzione dell’irrorazione sanguigna da parte del nervo ottico all’interno dell’occhio può causare una disfunzione delle cellule del nervo ottico e perdita della vista. La modalità di presentazione è duplice: non arteritica e arteritica.

La neuropatia ottica da ischemia non arteritica è più frequente e in genere si osserva dai 50 anni di età in poi. La perdita della vista in genere è inferiore a quella causata dalla neuropatia ottica da ischemia arteritica. I fattori di rischio includono un nervo ottico anatomicamente congestionato (alcune caratteristiche del nervo ottico che possono essere osservate da un medico con un oftalmoscopio), ipertensione arteriosa, fumo, diabete e aterosclerosi. Altri fattori di rischio possono essere: apnea ostruttiva del sonno, uso di certi farmaci (per esempio amiodarone e possibilmente anche farmaci inibitori della fosfodiesterasi, come sildenafil, usati per trattare la disfunzione erettile), tendenza a sviluppare coaguli di sangue e ipotensione notturna.

La neuropatia ottica da ischemia arteritica in genere compare a partire dai 60 anni di età. L’apporto di sangue al nervo ottico è ostruito per un’infiammazione delle arterie (arterite), in particolare l’arterite a cellule giganti.