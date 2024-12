Si è in presenza di perdita improvvisa della vista quando si perde rapidamente, in parte o del tutto, la vista. La perdita può verificarsi nel giro di pochi minuti o di qualche giorno. La perdita della vista è diversa dalla vista annebbiata. Si è in presenza di vista annebbiata quando non si riesce a vedere in modo chiaro come accadeva prima.

Si può perdere la vista da uno o entrambi gli occhi

La perdita della vista può interessare parzialmente o tutto l’occhio

Inoltre, a seconda della causa della perdita improvvisa della vista, è possibile avere dolore oculare

La perdita improvvisa della vista è un’emergenza: recarsi immediatamente in ospedale.