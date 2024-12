Panoramica sulle emergenze gastrointestinali

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York

Alcune patologie gastrointestinali possono essere potenzialmente letali e pertanto richiedono un trattamento d’urgenza. Per molti soggetti, il trattamento d’urgenza prevede l’intervento chirurgico.

Il dolore addominale, molto spesso intenso, accompagna di solito questo tipo di emergenze gastrointestinali. Quando un soggetto presenta dolore addominale, il medico deve stabilire se è necessario un intervento chirurgico immediato, per identificare il tipo di problema e curarlo, oppure se l’intervento può essere posticipato, fino a quando non siano disponibili i risultati degli esami diagnostici. L’intervento di chirurgia addominale d’urgenza viene spesso eseguito quando si sospetta che il dolore addominale sia causato da

Non tutte le patologie gastrointestinali sono trattate con l’intervento chirurgico (vedere Ileo).

Anche il sanguinamento gastrointestinale, che è generalmente indolore, può avere esiti potenzialmente letali. In genere il paziente viene sottoposto a endoscopia (esame delle strutture interne con una sonda di esplorazione flessibile) per rilevare e trattare l’origine del sanguinamento. Se l’origine del sanguinamento non può essere trovata o trattata, talvolta si rende necessario l’intervento chirurgico.

L’apparato digerente