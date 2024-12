Ecografia dell’addome

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Lewis Katz School of Medicine at Temple University

L’ecografia utilizza onde sonore per produrre immagini degli organi interni (vedere anche Ecografia).

L’ecografia può mostrare le dimensioni e la forma di molti organi, come fegato e pancreas, e anche le anomalie al loro interno, come cisti e alcuni tumori. Può inoltre evidenziare la presenza di fluido nella cavità addominale (ascite). L’ecografia con sonda applicata alla parete addominale esterna non è un metodo efficace ai fini della valutazione della mucosa o della parete del tratto digerente. L’ecografia endoscopica, tuttavia, mostra più chiaramente la parete del tratto digerente o alcuni organi addominali, poiché la sonda è posizionata sulla punta di un endoscopio.

Ecografia del fegato e della colecisti Nascondi dettagli Questa immagine mostra una normale ecografia del fegato (liver, L) e della cistifellea (gallbladder, GB). Per gentile concessione del Dott. Michael Y. Chen.

L’esame ecografico è indolore e non comporta alcun rischio di complicanze.

L’ecografia endoscopica presenta un simile rischio di complicanze rispetto all’endoscopia.