Lo pneumotorace iperteso si verifica quando l’aria si accumula tra il polmone e la parete toracica e provoca un aumento della pressione all’interno del torace, riducendo la quantità di sangue che ritorna al cuore.

I sintomi includono il dolore toracico, il respiro affannoso, la respirazione rapida e l’accelerazione del battito cardiaco, seguiti dallo shock.

Il medico di norma è in grado di porre la diagnosi di pneumotorace iperteso sulla base dell’anamnesi, dei sintomi e dei risultati dell’esame obiettivo.

quindi procede all’inserimento immediato di un grande ago nel torace per rimuovere l’aria.

(Vedere anche Introduzione ai traumi al torace.)

In uno pneumotorace semplice, la lesione di un polmone consente l’ingresso di una certa quantità di aria nello spazio tra il polmone e la parete toracica (cavità pleurica) e, comunemente, l’accumulo di aria si interrompe. Tuttavia, nello pneumotorace iperteso, l’aria continua a entrare nella cavità pleurica mentre la persona respira e la pressione all’interno del torace aumenta. L’aumento della pressione riduce la quantità di sangue che refluisce dal corpo al cuore, in quanto il sangue non può penetrare nel torace e tornare al cuore. Di conseguenza, il cuore contiene una quantità inferiore di sangue da pompare verso il corpo, condizione che provoca uno shock. Questi effetti possono manifestarsi rapidamente, specialmente nelle persone che sono in ventilazione meccanica. Lo pneumotorace iperteso può essere rapidamente fatale.

Sintomi dello pneumotorace iperteso Inizialmente, le persone presentano dolore toracico, difficoltà di respirazione, respirazione rapida e una sensazione di accelerazione del battito cardiaco. Con l’aumento della pressione all’interno del torace, la pressione arteriosa cala a livelli pericolosamente bassi (shock), si avverte una sensazione di debolezza o di capogiro e le vene del collo possono gonfiarsi.

Diagnosi dello pneumotorace iperteso Valutazione medica Quando possibile, il medico pone la diagnosi di pneumotorace iperteso sulla base dell’anamnesi, dei sintomi e dei risultati dell’esame obiettivo. Ad esempio, un lato del torace può gonfiarsi (essere dilatato) e il medico può sentire un suono sordo alla percussione. All’auscultazione del torace con uno stetoscopio, il medico può rilevare l’assenza di afflusso di aria al polmone. Poiché lo pneumotorace iperteso è un’emergenza, il medico inizia immediatamente il trattamento invece di eseguire degli esami.