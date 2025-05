CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

University of Oxford

La pleurite virale è un'infezione virale della pleura (la membrana sottile, trasparente, a due strati che ricopre i polmoni), che, in genere, causa dolore toracico alla respirazione o con la tosse.

(Vedere anche Panoramica sui disturbi della pleura e del mediastino.)

La pleurite virale è più comunemente causata da infezione da virus coxsackie B. In alcuni casi, un echovirus causa una rara patologia nota come pleurodinia epidemica (malattia di Bornholm). Colpisce in tarda estate durante l’adolescenza e l’inizio dell’età adulta.

Il sintomo principale della pleurite virale è il dolore toracico. Il dolore è generalmente peggiore durante la fase inspiratoria o la tosse ed è spesso acuto. La pleurodinia epidemica causa inoltre febbre e spasmi muscolari toracici.

In genere si esegue una radiografia del torace.

La pleurite virale si risolve spontaneamente dopo qualche giorno o nell’arco di un tempo di durata maggiore. Gli analgesici possono favorire l’attenuazione del dolore.