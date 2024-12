Altre sostanze di abuso comune

I diuretici accelerano l’eliminazione di sali minerali e acqua per via renale e vengono usati per trattare svariati disturbi, tra cui ipertensione e insufficienza cardiaca. Tuttavia, alcuni soggetti, tra cui gli atleti e chi soffre di disturbi alimentari, come l’anoressia nervosa, fanno abuso di diuretici per perdere peso rapidamente. L’uso improprio di diuretici può determinare disidratazione e gravi squilibri elettrolitici, tra cui una carenza di potassio. Tali carenze possono causare malattie gravi o portare alla morte.