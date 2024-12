Marijuana, sintetica

Valutazione medica

In genere il medico pone la diagnosi in base ai farmaci assunti, riferiti dal paziente o da amici. Lo screening tossicologico sulle urine di routine non rileva i cannabinoidi sintetici, anche se esistono esami specifici per rilevare i cannabinoidi sintetici nel sangue, nelle urine o nei capelli.

I soggetti che mostrano segni di intossicazione acuta grave spesso devono essere sottoposti a esami per verificare la presenza di complicanze. In genere i medici eseguono delle analisi del sangue per verificare la conta ematica, gli elettroliti e la funzionalità renale, e fanno un elettrocardiogramma (ECG) per controllare il ritmo cardiaco. Inoltre potrebbero eseguire un’analisi delle urine per verificare la presenza di mioglobina, che indica decomposizione muscolare.