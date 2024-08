Il protossido di azoto (gas esilarante) è usato come anestetico. Viene usato anche come propellente in lattine e spray di panna montata. Alcune persone abusano di protossido di azoto perché produce un senso di euforia e un gradevole stato sognante. Una prolungata esposizione al protossido di azoto può causare una carenza di vitamina B12, che porta a intorpidimento e debolezza di gambe e braccia, che possono diventare permanenti. I palloncini riempiti con protossido di azoto vengono illegalmente venduti e usati in occasione di concerti rock ed eventi sportivi.

