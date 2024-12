Trasporto e occultamento intracorporeo

Trattamento delle complicanze da overdose di sostanze stupefacenti

Asportazione dei pacchetti di droga

A volte antidoti specifici

I medici trattano i soggetti con sintomi da overdose (e sospetta rottura di un pacchetto) con assistenza di supporto specifica per i sintomi, tra cui supporto respiratorio e della pressione arteriosa e farmaci anticonvulsivi. Talvolta, se disponibili, vengono utilizzati antidoti specifici per sostanze specifiche.

In genere, i pacchetti integri possono essere rimossi dal tratto digerente mediante una procedura detta irrigazione intestinale, in cui il tratto digerente viene irrigato con grandi quantità di soluzione elettrolitica.

In caso di rottura di un pacchetto, tuttavia, i medici cercano di rimuovere immediatamente tutti i pacchetti tramite un intervento chirurgico o in endoscopia (un procedimento chirurgico che prevede l’introduzione di una sonda flessibile dotata di videocamera). La rimozione chirurgica o endoscopica, tuttavia, richiede del tempo. In genere i soggetti che trasportano le droghe all’interno del corpo muoiono se si rompe un pacchetto perché la quantità di droga rilasciata è elevata e la droga è pura, quindi si tratta di una dose molto alta. Anche i soggetti con un blocco (ostruzione) o una lacerazione (perforazione) intestinale hanno bisogno di un intervento chirurgico urgente. Il carbone attivo, una sostanza somministrata per bocca per assorbire la sostanza illecita, può essere utile, ma è pericoloso nei soggetti che presentano un’ostruzione o una lacerazione intestinale.

I medici di solito possono rimuovere i pacchetti vaginali e rettali con una mano guantata.

I “muli” che non presentano sintomi vanno tenuti sotto osservazione fino a quando non hanno espulso tutti i pacchetti di droga e varie defecazioni senza pacchetti. Alcuni medici utilizzano l’irrigazione intestinale per favorire l’espulsione dei pacchetti. Se un soggetto presenta sintomi di potenziale tossicità o overdose, può essere necessario eseguire una procedura endoscopica per rimuovere i pacchetti.