Altri sintomi oculari

Gli scotomi sono deficit del campo visivo e sono divisi in

Scotomi negativi (macchie cieche)

Scotomi positivi (punti luminosi o flash scintillanti)

Gli scotomi negativi possono non essere notati dal paziente a meno che essi coinvolgano la visione centrale e interferiscano significativamente con l'acuità visiva; il disturbo in genere è una riduzione dell'acuità visiva. Gli scotomi negativi riconoscono molteplici cause che a volte possono essere distinte in base al tipo specifico di deficit campimetrico come identificato mediante l'uso di uno schermo tangente, del perimetro di Goldmann o di una perimetria automatica computerizzata (in cui il campo visivo viene dettagliatamente mappato in base alla risposta del paziente a una serie di luci lampeggianti in diverse posizioni controllate da un programma standardizzato per computer).

Gli scotomi positivi rappresentano una risposta a una stimolazione anomala di alcune parti del sistema visivo, come avviene nelle emicranie.