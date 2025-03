Nei casi gravi è necessaria una lubrificazione per proteggere la cornea. Quando la lubrificazione non è sufficiente, può essere necessario un intervento chirurgico per fornire una migliore copertura della superficie oculare o per ridurre l'esoftalmo. I corticosteroidi sistemici (p. es., prednisone) sono spesso utili nel controllare l'edema e la congestione orbitaria dovuta a un'oftalmopatia tiroidea o a uno pseudotumore infiammatorio orbitario. Altri interventi variano in base all'eziologia. L'esoftalmo di Graves non è influenzato dal trattamento della condizione tiroidea, ma può ridursi con il tempo. Le neoplasie devono essere rimosse chirurgicamente. L'embolizzazione selettiva oppure, raramente, procedure di intrappolamento possono essere efficaci nei casi di fistole arterovenose che interessano il seno cavernoso.