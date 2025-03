Le cause più frequenti di perdita acuta della vista sono

Inoltre, il riconoscimento improvviso di perdita della vista (perdita della vista pseudo-improvvisa) può inizialmente manifestarsi come un esordio improvviso. Per esempio, un paziente con una visione da lungo tempo ridotta in un occhio (probabilmente causata da una cataratta densa) si rende improvvisamente conto della riduzione visiva in quest'occhio quando copre l'occhio controlaterale.

La presenza o assenza di dolore aiuta a distinguere in categorie la perdita della vista (vedi tabella Alcune cause della perdita acuta della vista).

La maggior parte delle patologie che causano una perdita totale della vista quando colpiscono l'intero occhio può colpire solo una parte dell'occhio e causare solo un difetto del campo visivo (p. es., occlusione di una branca dell'arteria o della vena retinica, distacco retinico focale).

Cause meno frequenti di perdita acuta della vista comprendono

Uveite anteriore (una patologia frequente, ma che di solito causa un dolore oculare sufficientemente intenso da portare a un esame prima che la vista venga perduta)

Retinite aggressiva

Alcuni farmaci (p. es., metanolo, salicilati, alcaloidi della segale cornuta, chinino)