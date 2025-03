Tumefazione delle palpebre

Nella maggior parte dei casi, la diagnosi può essere posta clinicamente e non sono necessari esami. Se si sospetta una cellulite orbitaria o trombosi del seno cavernoso, diagnosi e trattamento devono procedere il più rapidamente possibile. Occorre effettuare un immediato studio per immagini con TC o RM. Se si sospetta una disfunzione cardiaca, epatica, renale o tiroidea, la funzione dell'organo viene valutata con esami di laboratorio e diagnostica per immagini secondo quanto appropriato per il sistema in questione.