Gli esami spesso non sono necessari perché la causa è in genere evidente all'esame obiettivo.

Un test di Schirmer, con un'elevata quantità di lacrimazione (p. es., > 25 mm) suggerisce un occhio secco evaporativo come causa della lacrimazione. Un test di Schirmer con umidificazione molto poco importante (< 5,5 mm) suggerisce un occhio secco con carenza di acqua nelle lacrime. Abitualmente, il test di Schirmer è eseguito da un oftalmologo per assicurare che sia effettuato e interpretato correttamente.

Il sondaggio e l'irrigazione con soluzione fisiologica del sistema di drenaggio lacrimale possono permettere di distinguere un'ostruzione del drenaggio, oltre che una stenosi dovuta a una completa ostruzione del sistema di drenaggio nasolacrimale. L'irrigazione è eseguita con e senza colorante alla fluoresceina. Il reflusso attraverso il puntino lacrimale opposto (p. es., il punto più alto dell'occhio se il punto inferiore è stato irrigato) o il canalicolo opposto segnala un'ostruzione fissa; un reflusso accompagnato da fuoriuscita dal naso indica stenosi. Questo test è considerato complementare ed è eseguito dagli oftalmologi.

Gli esami e le procedure di diagnostica per immagini (dacriocistografia, TC, endoscopia nasale) a volte sono utili per delineare anomalie anatomiche quando si prende in considerazione un intervento chirurgico o occasionalmente per rilevare un ascesso. La dacriocistite infettiva ricorrente può progredire a disturbi più gravi come la cellulite orbitaria.