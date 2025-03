Le patologie della congiuntiva e le episcleriti sono differenziate da altre cause di arrossamento degli occhi per l'assenza di dolore, fotofobia e colorazione corneale. Tra queste patologie, l'episclerite è differenziata in base alla sua focalità, e l'emorragia sottocongiuntivale in genere è differenziata dall'assenza di lacrimazione, prurito e fotosensibilità. I criteri clinici non differenziano accuratamente le congiuntiviti batteriche da quelle virali.

Le patologie corneali si distinguono da altre cause di occhi rossi (e solitamente l'una dall'altra) mediante colorazione con fluoresceina. Queste patologie inoltre tendono a essere caratterizzate da dolore e fotofobia. Se l'instillazione di un anestetico in gocce oculari (p. es., proparacaina), che viene effettuata prima della tonometria e idealmente prima dell'instillazione di fluoresceina, allevia completamente il dolore, la causa è probabilmente limitata alla cornea. Se è presente dolore e non è alleviato da un anestetico oculare, la causa può essere un'uveite anteriore, un glaucoma o una sclerite. Poiché i pazienti possono avere un'uveite anteriore conseguente a lesioni corneali, la persistenza di dolore dopo l'instillazione dell'anestetico non esclude una lesione corneale.

L'uveite anteriore, il glaucoma ad angolo chiuso acuto e la sclerite in genere possono essere differenziati da altre cause di arrossamento degli occhi in base alla presenza di dolore e all'assenza di colorazione corneale. Un'uveite anteriore è probabile in pazienti con dolore, fotofobia vera, assenza di colorazione corneale con fluoresceina, e normale pressione intraoculare; è definitivamente diagnosticata in base alla presenza di cellule e flare nella camera anteriore. Tuttavia, questi reperti possono essere difficili da rilevare per il medico generico. Il glaucoma ad angolo chiuso acuto può in genere essere riconosciuto in base all'esordio improvviso dei suoi intensi e caratteristici sintomi, ma la tonometria è dirimente.

Consigli ed errori da evitare

L'instillazione di fenilefrina 2,5% causa uno sbiancamento in un occhio arrossato a meno che la causa sia una sclerite. La fenilefrina è instillata per dilatare la pupilla in pazienti che necessitano di un approfondito esame retinico. Tuttavia, non deve essere utilizzata in pazienti che presentano: