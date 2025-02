Introduzione ai problemi di salute degli adolescenti

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Boston University Chobanian & Avedisian School of Medicine

L’adolescenza è il periodo che intercorre tra l’infanzia e l’età adulta. Sebbene la maggior parte degli adolescenti sia fisicamente e mentalmente sana, l’adolescenza è un momento in cui possono insorgere difficoltà o problemi. Per mantenerli in salute e identificare e trattare i problemi man mano che si sviluppano, gli adolescenti devono ricevere sostegno e guida dai genitori (o tutori) e sottoporsi a visite mediche preventive regolari.

Le considerazioni comuni relative alla salute e allo sviluppo degli adolescenti riguardano la crescita fisica e lo sviluppo psicosociale. I problemi correlati possono includere i seguenti: