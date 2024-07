Schizofrenia nei bambini e negli adulti

Farmaci antipsicotici:

Social skills training (esercizi per sviluppare le abilità sociali), riabilitazione attitudinale, consulenza educativa e psicologica

La schizofrenia non può essere curata, sebbene le allucinazioni e i deliri possano essere controllati con farmaci antipsicotici come aloperidolo, olanzapina, quetiapina e risperidone. I bambini sono particolarmente sensibili agli effetti collaterali dei farmaci antipsicotici. Gli effetti collaterali possono includere tremore, movimenti rallentati, disturbi del movimento e sindrome metabolica (che include obesità, diabete di tipo 2 e livelli anomali di grassi nel sangue).

Il social skills training, la riabilitazione attitudinale e la consulenza educativa e psicologica per il bambino e i familiari sono essenziali per aiutarli a far fronte alla malattia e alle sue conseguenze. I medici indirizzano quasi sempre i bambini a uno psichiatra pediatrico.

Se i sintomi peggiorano, potrebbe essere necessario il ricovero in modo da poter regolare la dose dei farmaci garantendo la sicurezza dei bambini.