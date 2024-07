I medici non conoscono a fondo le cause dell’asma nei bambini, ma sono stati identificati molti fattori di rischio:

fattori ereditari e prenatali

esposizione ad allergeni

infezioni virali

Alimentazione

Se uno o entrambi i genitori sono asmatici, il rischio di asma aumenta nei figli. I bambini di madri fumatrici durante la gravidanza possono avere maggiori probabilità di manifestare l’asma. L’asma è anche collegata ad altri fattori nella madre, ad esempio giovane età materna, alimentazione inadeguata e impossibilità di allattare. Altri fattori di rischio sono la prematurità e il basso peso alla nascita.

Negli Stati Uniti, i bambini che vivono in ambienti urbani, in particolare se appartengono a un livello socio-economico basso, sono più esposti al rischio di ammalarsi di asma. Anche se le ragioni non sono del tutto chiare, si pensa che le condizioni di vita degradate, la maggiore esposizione potenziale alle cause scatenanti e l’accesso limitato alle cure sanitarie contribuiscano all’incidenza più elevata di asma in questi gruppi. L’asma colpisce una percentuale maggiore di bambini neri non ispanici e portoricani negli Stati Uniti.

I bambini esposti a concentrazioni elevate di taluni allergeni, fra cui acari della polvere e feci delle blatte, sono più predisposti a sviluppare il disturbo. Tuttavia, i medici hanno notato che l’asma è più comune nei bambini che vivono in ambienti molto puliti e igienici, dove sono esposti a meno malattie infettive rispetto ai bambini che vivono in ambienti nei quali tale esposizione è maggiore. Pertanto, i medici ritengono sia possibile che l’esposizione a certe sostanze e infezioni durante l’infanzia possa di fatto insegnare al sistema immunitario del bambino a non sviluppare reazioni eccessive rispetto alle cause scatenanti.

La maggior parte dei bambini colpiti da crisi d’asma o che sono stati ricoverati a causa della malattia hanno un’infezione virale (solitamente rhinovirus o raffreddore comune). I bambini che soffrono di bronchiolite in tenera età presentano spesso respiro sibilante nelle successive infezioni virali. Il respiro sibilante può essere interpretato inizialmente come asma, ma questi bambini hanno la stessa probabilità di sviluppare l’asma in età adolescenziale dei coetanei.

La dieta può essere un fattore di rischio. I bambini che non consumano quantità sufficienti di vitamina C ed E e di acidi grassi omega 3 o che sono obesi possono essere a maggior rischio di asma.