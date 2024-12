Commozione cerebrale correlata allo sport

Valutazione medica

Gli atleti che presentano sintomi di commozione cerebrale devono essere valutati da medici esperti nella valutazione e nel trattamento di questo tipo di lesione. Talvolta questi specialisti sono presenti sul campo di gara in eventi sportivi di alto livello, in caso contrario, il personale presente a bordo campo preposto all’assistenza deve essere addestrato a riconoscere una commozione cerebrale, a valutare un atleta che ne rimane colpito e a sapere quando indirizzarlo per una valutazione ulteriore.

Per valutare gli atleti sul campo, i preparatori atletici, gli allenatori e altro personale possono utilizzare strumenti come lo Sports Concussion Assessment Tool 2 (strumento di valutazione della commozione cerebrale nelle attività sportive, SCAT2), 3 (SCAT3) o 5 (SCAT5), che sono disponibili gratuitamente online e possono essere scaricati su dispositivi palmari. Anche i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dispongono di strumenti e informazioni per la preparazione del personale presente a bordo campo preposto all’assistenza (Programmi “Heads Up” dei CDC).

Il medico e il personale a bordo campo devono essere consapevoli del fatto che l’atleta può negare o minimizzare i sintomi derivanti da una commozione cerebrale, così da continuare a giocare.

Se i medici sospettano una lesione più grave, come l’accumulo di sangue all’interno del cervello o tra il cervello e il cranio (ematomi intracranici) o un ematoma cerebrale (contusione), vengono eseguiti esami di diagnostica per immagini quali la tomografia computerizzata (TC).

In alcuni programmi, tutti gli atleti vengono sottoposti a test neurocognitivi (test riguardanti alcune funzioni del cervello) prima di praticare uno sport. Poi, se si sospetta una commozione cerebrale, i medici riesaminano gli atleti e stabiliscono se la funzione cerebrale risulta deteriorata.