Comportamento suicidario nei bambini e negli adolescenti

Talvolta, ricovero

Precauzioni per prevenire tentativi futuri

Trattamento di qualsiasi disturbo che contribuisca al rischio di suicidio

Invio dallo psichiatra e psicoterapia

I bambini che manifestano pensieri o desiderio di farsi del male o che tentano il suicidio necessitano di una valutazione urgente in un reparto di pronto soccorso. Qualunque tentativo di suicidio deve essere considerato seriamente perché un terzo dei suicidi è preceduto da un tentativo di suicidio, talvolta apparentemente inconcludente, come tagli superficiali ai polsi o ingestione di una piccola quantità di pillole. Quando i genitori o gli assistenti sottovalutano o minimizzano un tentativo di suicidio, i bambini possono vivere tale atteggiamento come una provocazione e questa percezione aumenta il rischio di suicidio.

Una volta risolto il pericolo immediato per la vita del bambino, si valuta l’opportunità del ricovero. La decisione dipende dal grado di rischio nel lasciare il bambino a casa e dalla capacità della famiglia di provvedere al sostegno e alla sicurezza fisica del bambino. Il ricovero è la forma di sicurezza migliore per proteggere il bambino ed è solitamente consigliato se i medici sospettano che il bambino soffra di un disturbo mentale grave, come la depressione.

La gravità di un tentativo di suicidio può essere misurata da un numero di fattori, tra cui:

Se il tentativo è stato pianificato attentamente anziché essere spontaneo; ad esempio, lasciare una lettera indica un tentativo pianificato

Se sono state prese delle precauzioni per nascondere il tentativo

Che tipo di metodo è stato usato; per esempio, è più probabile che l’uso di un’arma da fuoco provochi la morte rispetto all’assunzione di pillole

Se è stata inflitta effettivamente una lesione

Qual era lo stato mentale del bambino nel momento del tentativo di suicidio

È fondamentale distinguere un tentativo serio dalle conseguenze reali. Ad esempio, gli adolescenti che ingeriscono pillole non nocive pensando siano letali devono essere considerati a estremo rischio.

Se il ricovero non è necessario, le famiglie dei bambini dimessi devono assicurarsi di rimuovere da casa armi da fuoco e di rimuovere da casa o tenere sotto chiave i farmaci (inclusi quelli da banco) e gli oggetti taglienti. Anche con queste precauzioni, può essere molto difficile impedire il suicidio e non esistono misure di prevenzione dimostrate.

Se il bambino soffre di un disturbo che può contribuire al rischio di suicidio (ad esempio la depressione o il disturbo bipolare) deve essere trattato dai medici, ma anche il trattamento può non riuscire a eliminarlo. Nonostante i timori emersi che l’assunzione di un antidepressivo possa aumentare il rischio di suicidio in alcuni adolescenti (vedere Farmaci antidepressivi e suicidio), non trattare la depressione è probabilmente altrettanto o ancor più pericoloso. I medici tengono sotto controllo i bambini che prendono gli antidepressivi, prescrivendoli solo nelle quantità minime che non rischiano di risultare letali in un’unica somministrazione.

Solitamente i medici inviano i bambini dallo psichiatra, che può fornire un trattamento farmacologico appropriato, e a un terapeuta, che può offrire psicoterapia, come la terapia cognitivo-comportamentale. Il trattamento risulta più efficace se il medico di base continua a essere coinvolto.