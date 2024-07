I sintomi della meningite variano in base all'età. A tutte le età, i sintomi di meningite batterica possono peggiorare molto rapidamente. Un “segnale d’allarme” si ha quando un bambino malato manifesta sonnolenza insolita e inizia a comportarsi in modo confuso. Un bambino malato non del tutto vigile o che non si comporta in modo normale deve essere portato immediatamente in ospedale.

Nei neonati di meno di 12 mesi i sintomi iniziali includono:

Irritabilità e nervosismo, anche quando sta in braccio

Inappetenza o scarso appetito

Temperatura corporea alta o bassa

Vomito

Eruzione cutanea

Convulsioni

Fontanella gonfia sulla testa nei lattanti di meno di 3 mesi

Nei bambini più grandi e negli adolescenti, la meningite spesso inizia con un raffreddore. Successivamente insorgono sintomi quali:

Febbre

Cefalea

Rigidità del collo

crisi convulsive

Tenere sotto stretta osservazione i bambini con questi sintomi, perché possono rapidamente diventare sonnolenti o confusi e necessitare di cure di emergenza.