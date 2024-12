Panoramica sulle infezioni virali dell’apparato respiratorio nei bambini

Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines Currently Approved or Authorized in the United States: una risorsa che offre informazioni sulle vaccinazioni disponibili per l’uso negli Stati Uniti e tutte le informazioni sulle dosi e la somministrazione, comprese la serie primaria e le dosi di richiamo raccomandate per tutte le fasce di età e i soggetti con particolari patologie