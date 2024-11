Fistola arterovenosa

Per le fistole congenite, trattamento endovascolare

Per le fistole acquisite, intervento chirurgico

Le fistole arterovenose congenite in genere vanno trattate solo se causano sintomi. Quando necessario, in genere i medici eseguono una procedura endovascolare per bloccare la connessione anomala tra arteria e vena. La procedura prevede l’impiego di un tubicino flessibile (catetere) inserito in una vena per iniettare delle spirali o dei tappi nella connessione anomala. Tale procedura deve essere effettuata da un chirurgo vascolare esperto perché queste fistole sono talvolta più gravi di quanto non appaiano in superficie. Le fistole arterovenose in prossimità di un occhio, del cervello o di altre strutture principali, sono particolarmente difficili da trattare.

Una volta posta la diagnosi, il chirurgo provvede a rimuovere il prima possibile le fistole arterovenose acquisite che in genere presentano un’ampia apertura singola. Il chirurgo taglia la connessione e poi, con una sutura, chiude i fori tra arteria e vena.